Нефтебаза загорелась в Донецке
Во время обстрела со стороны ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв и последующее возгорание. Был поврежден трубопровод. На место происшествия направились сотрудники МЧС.
Жителей Донецка призвали не покидать дома без необходимости.
Ранее сегодня выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд попал в здание школы в Горловке. Погибли двое учителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru