Нефтебаза загорелась в Донецке

Во время обстрела со стороны ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

В Белгородской области семь домов были повреждены при обстреле со стороны Украины

По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв и последующее возгорание. Был поврежден трубопровод. На место происшествия направились сотрудники МЧС.

Жителей Донецка призвали не покидать дома без необходимости.

Ранее сегодня выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд попал в здание школы в Горловке. Погибли двое учителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НефтепроводДонецк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры