Нефтебаза загорелась в Донецке

По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв и последующее возгорание. Был поврежден трубопровод. На место происшествия направились сотрудники МЧС.

Жителей Донецка призвали не покидать дома без необходимости.

Ранее сегодня выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд попал в здание школы в Горловке. Погибли двое учителей.

