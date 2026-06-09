Небензя: С 25 по 31 мая в результате обстрелов ВСУ погибли 35 мирных жителей
С 25 по 31 мая от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения 217 мирных россиян, при этом погибли 35 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций Василия Небензю.
По его словам, среди погибших – трое детей, а среди раненых есть несовершеннолетние. Дипломат указал, что по гражданским объектам было выпущено 3 754 боеприпаса.
Небензя отметил, что западные страны и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти.
По словам постпреда, Россия будет достигать поставленных целей военным путем, пока президент Украины Владимир Зеленский не осознает ошибочность своего курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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