Небензя: С 25 по 31 мая в результате обстрелов ВСУ погибли 35 мирных жителей

По его словам, среди погибших – трое детей, а среди раненых есть несовершеннолетние. Дипломат указал, что по гражданским объектам было выпущено 3 754 боеприпаса.

Небензя отметил, что западные страны и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти.

По словам постпреда, Россия будет достигать поставленных целей военным путем, пока президент Украины Владимир Зеленский не осознает ошибочность своего курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

