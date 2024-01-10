«Доверие не пошатнется»: Отрыв аварийного люка на Boeing 737 объяснили халатностью

Ранее глава корпорации Boeing Дэйв Кэлхун во время собрания сотрудников на заводе Boeing 737 заявил, что производитель самолетов должен признать свои ошибки в связи с инцидентом, при котором люк аварийного выхода на лайнере 737 Max 9 оторвался во время полета. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Горбачев обвинил в случившемся авиакомпанию, которой принадлежит самолет.

«Люк был слабо закреплен, что удивительно, потому что при приобретении техники всегда все проверяется. Это не заводская ошибка, а ошибка инженерной службы аэропорта и той авиакомпании, которая приобрела этот Boeing. Прежде чем запускать в эксплуатацию воздушное судно, оно всегда проверяется, хоть новое, хоть б/у. Обследуются все узлы, детали, крепежи — вдруг что-то недоделали на производстве. Инженерная служба — это либо отдельное предприятие, с которым заключила договор авиакомпания, либо инженерная служба авиационно-технической базы, которая принадлежит данной авиакомпании», — сказал Горбачев.

Собеседник НСН заявил, что подобный инцидент — разовое происшествие, которая никак не повлияет на доверие Boeing.

«Это единичная ситуация, просто в таких случаях останавливают все новые машины из этой партии. Доверие к Boeing не пошатнется, поскольку это мощная компания, которая уже имеет заслуженный авторитет. Причем дело не в заводском дефекте, а в некачественной сборке. Значит, этот участок дополнительно проверят, дадут дополнительные указания», — добавил эксперт.

В заключение Горбачев признался, что не припомнит подобных инцидентов в России, по крайней мере, за последние сорок лет.

Ранее сообщалось, что у авиаперевозчиков в России в парке нет лайнеров Boeing 737 MAX 9.

