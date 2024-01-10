«Доверие не пошатнется»: Отрыв аварийного люка на Boeing 737 объяснили халатностью
Инженерная служба авиакомпании должна проверять все самолеты перед вылетом, но пренебрегла своими обязанностями, из-за этого и произошла авария, сказал НСН Виктор Горбачев.
Отрыв люк аварийного выхода во время полета — единичная ситуация, доверие к Boeing из-за этого не пошатнется. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Ранее глава корпорации Boeing Дэйв Кэлхун во время собрания сотрудников на заводе Boeing 737 заявил, что производитель самолетов должен признать свои ошибки в связи с инцидентом, при котором люк аварийного выхода на лайнере 737 Max 9 оторвался во время полета. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Горбачев обвинил в случившемся авиакомпанию, которой принадлежит самолет.
«Люк был слабо закреплен, что удивительно, потому что при приобретении техники всегда все проверяется. Это не заводская ошибка, а ошибка инженерной службы аэропорта и той авиакомпании, которая приобрела этот Boeing. Прежде чем запускать в эксплуатацию воздушное судно, оно всегда проверяется, хоть новое, хоть б/у. Обследуются все узлы, детали, крепежи — вдруг что-то недоделали на производстве. Инженерная служба — это либо отдельное предприятие, с которым заключила договор авиакомпания, либо инженерная служба авиационно-технической базы, которая принадлежит данной авиакомпании», — сказал Горбачев.
Собеседник НСН заявил, что подобный инцидент — разовое происшествие, которая никак не повлияет на доверие Boeing.
«Это единичная ситуация, просто в таких случаях останавливают все новые машины из этой партии. Доверие к Boeing не пошатнется, поскольку это мощная компания, которая уже имеет заслуженный авторитет. Причем дело не в заводском дефекте, а в некачественной сборке. Значит, этот участок дополнительно проверят, дадут дополнительные указания», — добавил эксперт.
В заключение Горбачев признался, что не припомнит подобных инцидентов в России, по крайней мере, за последние сорок лет.
Ранее сообщалось, что у авиаперевозчиков в России в парке нет лайнеров Boeing 737 MAX 9.
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