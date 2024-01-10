Рейс Москва-Горно-Алтайск экстренно сел в Барнауле
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет утром 10 января совершил экстренную посадку в Барнауле. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
По данным ведомства, борт по техническим причинам сел в аэропорту Барнаула с выпущенными закрылками. Никто не пострадал.
«Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта)», — указали в следственном управлении.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее самолет Boeing 737-800 с 169 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, напоминает телеканал «360».
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