«Не дилетант, а паршивая овца». Полковник ФСБ о полицейском-террористе из Дагестана
Первый зампред комитета Госдумы по обороне и полковник ФСБ в запасе рассказали в эфире НСН, как террорист смог возглавлять отдел полиции в Дагестане на протяжении десяти лет.
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Следствие считает, что он был пособником боевиков, устроивших в 2010 году теракты на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры».
В частности, по данным силовиков, он лично доставил одну из смертниц со взрывным устройством на автостанцию в Кизляре для выезда в Москву. Отмечается, что Исаев состоял в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ».
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН рассказал, как террорист мог работать в течение десяти лет на высоком посту в полиции.
«Спецслужбы имеют дело не с детьми, не с дилетантами, а с террористическим подпольем, которым был насквозь пронизан Северный Кавказ. Эти ячейки-метастазы остались, и докопаться до них было достаточно трудно. Было время, когда идеологическое воздействие на Северный Кавказ из-за рубежа было мощнейшим. Ваххабизм проникал во все клеточки жизни общества. Получилось так, что одна паршивая овца затаилась после разоблачений и до сих пор оставалась на свободе. Но сколько веревочке не виться, а конец-то будет», - отметил он.
Луценко добавил, что не стоит считать столь позднее задержание Исаева провалом.
«Идет война, на ней всякое бывает. Конечно, невеселый результат, что столько лет этот гаденыш скрывался и мог еще нанести какой-то вред мирным гражданам. Хорошо, что нашли его, ведь проверки происходят постоянно. Кто возьмет на себя ответственность сказать, что террористов там больше не осталось? Но я думаю, что сейчас обстановка намного здоровее, чем была. Во-первых, мы нанесли удар по террористическим ячейкам и в Сирии, и в Чечне, и в Дагестане. Каждый год идут десятки разоблачений. И за всем этим стоит одна идеология, которая сносит головы людям, и они становятся кровавыми вампирами и убийцами. Сейчас главное не расслабляться», - сказал ветеран ФСБ.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что необходимо продолжать проверки органов МВД по всей стране.
«Проверять надо на отсутствие коррупции, нарушение этики и выдачу служебной тайны. Мне кажется, что факт выявления подтверждает, что проверки ведутся системно. Кроме того, надо укреплять правоохранительную систему. Напомню, что переименование милиции в полицию ожидаемого результата не дало. Нужно обратить внимание на уровень дохода полицейских, условия их службы, пропаганду фильмов о честных сотрудниках МВД, чтобы многим захотелось пойти на службу. Сообщения об оборотнях в погонах ухудшают репутацию сотрудников силовых ведомств. Надо выявлять и наказывать преступников, но в СМИ это не нужно широко освещать», - сказал парламентарий.
При терактах 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена погибли 39 человек, более 100 получили ранения.
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