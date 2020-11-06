Пятеро вербовщиков террористов задержаны в Казани

Пять членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана террористической и запрещена в РФ) задержаны в Казане. ФСБ сообщает, что они занимались вербовкой среди мусульман Татарстана.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, деятельность ячейки была направлена на подрыв конституционного строя. Ее члены руководствовались доктриной создания всемирного халифата и стремились разрушить институты светского общества.

В ведомстве добавили, что члены группировки распространяли материалы с террористической идеологией и вербовали жителей Татарстана, исповедующих ислам.

Во время обысков сотрудники спецслужб изъяли большое количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов, электронные носители и средства связи.

В отношении фигурантов следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело. В ЦОС не уточнили, по какой статье будут квалифицировать действия задержанных.

Ранее ФСБ задержала девять членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Челябинске.

