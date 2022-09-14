Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне

Не менее пяти взрывов прогремело утром в среду в Херсоне. Об этом сообщают Известия.

Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео

По данным корреспондента издания, хлопки были слышны около 06:10 мск. В небе над Херсоном не видно следов от ракет.

Предположительно, в городе работают силы ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Власти Херсона пока не прокомментировали произошедшее, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыРегионыУкраина
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