Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне
14 сентября 202207:37
Не менее пяти взрывов прогремело утром в среду в Херсоне. Об этом сообщают Известия.
По данным корреспондента издания, хлопки были слышны около 06:10 мск. В небе над Херсоном не видно следов от ракет.
Предположительно, в городе работают силы ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
Власти Херсона пока не прокомментировали произошедшее, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru