Не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа
17 октября 202321:01
Минимум 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля, сообщило палестинское радикальное движение ХАМАС.
Там назвали убийство журналистов вопиющим нарушением правилом ведения войны и призвали правозащитников осудить эти израильские преступления.
Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана, один человек погиб, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru