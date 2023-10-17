Не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа

Минимум 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля, сообщило палестинское радикальное движение ХАМАС.

ХАМАС завило о гибели высокопоставленного командира при израильском ударе

Там назвали убийство журналистов вопиющим нарушением правилом ведения войны и призвали правозащитников осудить эти израильские преступления.

Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана, один человек погиб, пишет RT.

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