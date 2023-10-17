ХАМАС завило о гибели высокопоставленного командира при израильском ударе

Радикальное движение ХАМАС объявило о гибели высокопоставленного командира Аймана Нофаля в результате израильского удара, сообщает РИА Новости.

В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев

Уточняется, что он погиб при ударе по лагерю Аль-Бурейдж, который находится в центральной части сектора Газа.

В ХАМАС добавили, что Нофаль был членом военного совета бригад «Аль-Кассам», а также командовал подразделением «Аль-Вуста».

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры