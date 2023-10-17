ХАМАС завило о гибели высокопоставленного командира при израильском ударе
17 октября 202317:46
Радикальное движение ХАМАС объявило о гибели высокопоставленного командира Аймана Нофаля в результате израильского удара, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что он погиб при ударе по лагерю Аль-Бурейдж, который находится в центральной части сектора Газа.
В ХАМАС добавили, что Нофаль был членом военного совета бригад «Аль-Кассам», а также командовал подразделением «Аль-Вуста».
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru