«Не имел права?» Летчики-испытатели поспорили о посадке Ми-8 на Камчатке
По всей видимости, пилот промахнулся при посадке из-за тумана, после чего вертолёт ушёл под воду.
Вертолет Ми-8 с 3 членами экипажа и 13 туристами на борту в четверг упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Причиной крушения предварительно называется отказ двигателя и ошибка пилотирования. Спасшиеся пассажиры рассказали журналистам, что посадка должна была быть промежуточной, однако она производилась через облако тумана. Внезапно в салон попала вода, и вертолёт пошёл ко дну.
В таких погодных условиях, при плохой видимости и тумане вертолет с туристами не должен был лететь, заявил бывший летчик-испытатель вертолетов Александр Смирнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В таких условиях, когда туман и прочее, задание прекращают и не летают вертолеты с туристами. Естественно, это нарушение, если действительно там был туман, плохая видимость. Но много неясностей. Если вертолет упал на воду, как могли спастись восемь человек? Они должны были как в бочке уйти вместе с ним туда на дно», - отметил он.
Еще один выживший при крушении вертолета турист из Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин рассказал, что спасся через разбитое окно в кабине пилота: он едва успел вдохнуть воздух, а потом всплывал с глубины 8-9 метров.
А вот летчик-испытатель Московского вертолетного завода имени Миля Александр Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что экипажу допустимо сажать вертолет через облако тумана, но все зависит от условий в конкретной ситуации.
«В каждом конкретном случае командир экипажа принимает самостоятельное решение, он владеет сборниками, знает, на какой аэродром заходит, знает, до какой высоты может снижаться, и он принимает решение. Если это безопасно, с выходом на безопасную высоту, он принимает решение и пробивает облака. Это нормальное явление», - объяснил Климов.
По его словам, для более детального анализа произошедшего необходимо дождаться предварительных результатов расследования комиссии, которая вскоре будет владеть записями переговоров экипажа и данными бортовых самописцев.
При крушении спаслись восемь человек. Судьба остальных неизвестна, однако шансов выжить у них почти не было, говорят эксперты и очевидцы.
Ранее сообщалось, что совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся на Камчатке Ми-8, является депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин, ранее признавшийся в причастности к гибели человека.
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