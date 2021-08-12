«Не имел права?» Летчики-испытатели поспорили о посадке Ми-8 на Камчатке

По всей видимости, пилот промахнулся при посадке из-за тумана, после чего вертолёт ушёл под воду.

Вертолет Ми-8 с 3 членами экипажа и 13 туристами на борту в четверг упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Причиной крушения предварительно называется отказ двигателя и ошибка пилотирования. Спасшиеся пассажиры рассказали журналистам, что посадка должна была быть промежуточной, однако она производилась через облако тумана. Внезапно в салон попала вода, и вертолёт пошёл ко дну.

В таких погодных условиях, при плохой видимости и тумане вертолет с туристами не должен был лететь, заявил бывший летчик-испытатель вертолетов Александр Смирнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В таких условиях, когда туман и прочее, задание прекращают и не летают вертолеты с туристами. Естественно, это нарушение, если действительно там был туман, плохая видимость. Но много неясностей. Если вертолет упал на воду, как могли спастись восемь человек? Они должны были как в бочке уйти вместе с ним туда на дно», - отметил он.
Проклятие Камчатки. Вертолет с туристами упал в Курильское озеро: что известно

Еще один выживший при крушении вертолета турист из Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин рассказал, что спасся через разбитое окно в кабине пилота: он едва успел вдохнуть воздух, а потом всплывал с глубины 8-9 метров.

А вот летчик-испытатель Московского вертолетного завода имени Миля Александр Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что экипажу допустимо сажать вертолет через облако тумана, но все зависит от условий в конкретной ситуации.

«В каждом конкретном случае командир экипажа принимает самостоятельное решение, он владеет сборниками, знает, на какой аэродром заходит, знает, до какой высоты может снижаться, и он принимает решение. Если это безопасно, с выходом на безопасную высоту, он принимает решение и пробивает облака. Это нормальное явление», - объяснил Климов.

По его словам, для более детального анализа произошедшего необходимо дождаться предварительных результатов расследования комиссии, которая вскоре будет владеть записями переговоров экипажа и данными бортовых самописцев.

При крушении спаслись восемь человек. Судьба остальных неизвестна, однако шансов выжить у них почти не было, говорят эксперты и очевидцы.

Ранее сообщалось, что совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся на Камчатке Ми-8, является депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин, ранее признавшийся в причастности к гибели человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамчаткаВертолет Ми-8
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры