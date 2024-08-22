Не экономить на зарядке: Причиной взрыва моноколеса назвали некачественный аккумулятор

«Это просто дешевые, неоригинальные аккумуляторы из Китая. Именно поэтому мы их не ремонтируем — они возгораются гораздо чаще, чем можно подумать. Оригинальные аккумуляторы, которые поставляются заводом-изготовителем, как правило, работают нормально. Дело в том, что большая часть техники у нас либо куплена подержанной, либо собирается в Китае из того, что есть. Кроме того, аккумуляторы не терпят механических повреждений. Да и проконтролировать, фирменный или не фирменный аккумулятор стоит в купленном моноколесе, нельзя. Баночные аккумуляторы, похожие на батарейки, как правило, более надежные, чем собранные из ненадежных плоских пластин (такие, например, стоят в телефонах). При этом, например, проводка явно не виновата в произошедшем: электроника, если она качественная и исправная, следит за токами зарядки, контролирует их. Термодатчики также должны срабатывать и в случае необходимости прекращать зарядку», — сказал Волин.

Собеседник НСН также пояснил, на что следует обратить внимание, чтобы избежать подобной ситуации.

«Необходимо обращать внимание на качество самих аккумуляторов, на их производителя, на то, на каких элементах они выполнены. Немаловажны и условия эксплуатации — аккумуляторы не должны перегреваться (например, стоять на зарядке на солнце), в них и в электронику не должна попадать жидкость, не стоит допускать механических повреждений», — отметил он.

В свою очередь директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман предупредила НСН, что покупать средства индивидуальной мобильности лучше у дилеров, чем с рук.

«Про опасность частных самокатов говорилось много раз — не надо заряжать их дома, не надо покупать подержанные средства, батарейки, не надо ничего самим запаивать и так далее. Приобретение устройства с рук — это покупка кота в мешке, мы не знаем, как предыдущий владелец обращался с самим самокатом и с батареей, проверить состояние которой практически невозможно. Куда безопаснее купить устройство в дилерском центре. То же самое касается покупки оригинального зарядного устройства — это не то, на чем надо экономить. Кроме того, не стоит допускать полной разрядки аккумулятора, нужно оставлять 10-20%. При этом заряжать батарею нужно полностью, но не следует это делать, когда она раскалена — нужно дать ей остыть. Хранить устройство надо в сухом теплом месте, вдали от прямых солнечных лучей», — подытожила она.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан предупредил о необходимости тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара.

