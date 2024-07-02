Лимиты температур: Безопасно ли ездить на электросамокатах в жаркую погоду

Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, поэтому рекордная жара в Москве не влияет на безопасность поездок, завила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

«Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, после этого идет прекращение работы. Каждая батарея оснащена датчиком, определенная умная система, которая защищает батарею от перегрева и от переохлаждения. За этим следят несколько сенсоров, которые не дадут работать, если превышен верхний лимит температурный. Это полностью безопасно. Единственная проблема – ручки самоката могут нагреваться, это просто не очень комфортно рукам, но проблем с безопасностью нет», - рассказала она.