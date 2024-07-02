Лимиты температур: Безопасно ли ездить на электросамокатах в жаркую погоду
Ксения Эрдман заявила НСН, что батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов.
Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, поэтому рекордная жара в Москве не влияет на безопасность поездок, завила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
«Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, после этого идет прекращение работы. Каждая батарея оснащена датчиком, определенная умная система, которая защищает батарею от перегрева и от переохлаждения. За этим следят несколько сенсоров, которые не дадут работать, если превышен верхний лимит температурный. Это полностью безопасно. Единственная проблема – ручки самоката могут нагреваться, это просто не очень комфортно рукам, но проблем с безопасностью нет», - рассказала она.
Со своей стороны, пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик отметила, что аккумуляторы находятся в специальных коробках, что также защищает устройства от перегрева.
«Понимаю беспокойства, но аккумуляторы электросамокатов находятся в специальных коробках, которые их берегут. Если даже что-то произойдет, они защищают все окружающее от каких-то процессов горения. Это все рассчитано на жару, все в полном порядке. Если что-то идет не так во время поездки, самокат нужно оставить и сообщить в службу поддержки», - добавила она.
В России спрос на специалистов, связанных с электросамокатами, вырос на 85% за год, рассказали «Радиоточке НСН» в сервисе Авито Работа.
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