«Не 100 %»: Заслуженный пилот РФ оценил выводы экспертов о причинах крушения Ил-112В
Вероятность того, что эксперты верно определили причины крушения Ил-112В в подмосковной Кубинке, очень высокая, но не стопроцентная. С таким заявление выступил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.
Напомним, ранее специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета сообщили, что критическую ситуацию на борту спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлета. Самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.
«Больше, чем на 90 я согласен с выводами комиссии, это вполне вероятно. Но в любой катастрофе всегда остаются вопросы. И после хорошего изучения экспертами всех причин, которые могли произойти – из-за пожара в двигателе, из-за обрыва тяги, из-за того, что она обгорела, – будет ещё очень много «если». И экспертам придётся ещё очень часто доказывать правоту своего вывода», – заявил Сытник «Радио 1».
Он подчеркнул, что кадры, снятые очевидцами, подтверждают выводы экспертов о том, что падение было связано с пожаром в двигателе.
«Видно, как начинается пожар, как он дальше развивается, видно, что пожар был очень интенсивный. Но ведь экипаж не видел его из своей кабины. Двигатель находится сзади, а они сидят впереди, у них горит табло, работает пожарная сирена. Первая система пожаротушения срабатывает в таких случаях автоматически, вторая и третья включаются уже вручную. Но по снимкам ясно, что гашения пламени нет. Этот пожар был очень интенсивный, поэтому что-либо там сделать экипаж не мог. Если на самом деле горела тяга, то естественно, они остались без элеронов. Начинается кренение самолёта, которое переходит в крутую спираль, а далее – катастрофа», – заявил заслуженный пилот России.
Добавим, экипаж самолета Ил-112В, который разбился в подмосковной Кубинке, погиб. Об этом заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там добавили, что ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».
Позже сообщалось, что черный ящик, найденный на месте крушения самолета Ил-112В, направлен на расшифровку. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на комиссию по расследованию происшествия. Фрагменты самолеты были доставлены в город Жуковский Московской области на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. В комиссии заявили, что пока рано называть версии и причины авиакатастрофы.
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