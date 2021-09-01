«Не 100 %»: Заслуженный пилот РФ оценил выводы экспертов о причинах крушения Ил-112В

Вероятность того, что эксперты верно определили причины крушения Ил-112В в подмосковной Кубинке, очень высокая, но не стопроцентная. С таким заявление выступил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

Напомним, ранее специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета сообщили, что критическую ситуацию на борту спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлета. Самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

«Больше, чем на 90 я согласен с выводами комиссии, это вполне вероятно. Но в любой катастрофе всегда остаются вопросы. И после хорошего изучения экспертами всех причин, которые могли произойти – из-за пожара в двигателе, из-за обрыва тяги, из-за того, что она обгорела, – будет ещё очень много «если». И экспертам придётся ещё очень часто доказывать правоту своего вывода», – заявил Сытник «Радио 1».

Он подчеркнул, что кадры, снятые очевидцами, подтверждают выводы экспертов о том, что падение было связано с пожаром в двигателе.

«Видно, как начинается пожар, как он дальше развивается, видно, что пожар был очень интенсивный. Но ведь экипаж не видел его из своей кабины. Двигатель находится сзади, а они сидят впереди, у них горит табло, работает пожарная сирена. Первая система пожаротушения срабатывает в таких случаях автоматически, вторая и третья включаются уже вручную. Но по снимкам ясно, что гашения пламени нет. Этот пожар был очень интенсивный, поэтому что-либо там сделать экипаж не мог. Если на самом деле горела тяга, то естественно, они остались без элеронов. Начинается кренение самолёта, которое переходит в крутую спираль, а далее – катастрофа», – заявил заслуженный пилот России.