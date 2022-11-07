Названы возможные причины пожара в клубе «Полигон»

Как заявил независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров, к ним можно отнести невозможность быстро покинуть здание и проблемы с пожарной сигнализацией. На входе в заведение был установлен ростовой железный турникет. Назаров считает, что собственник имеет право устанавливать даже ростовой турникет, но рядом он обязан обустроить эвакуационный выход, соответственно должна быть дверь.

«Заметьте, что всех торговых центрах, в которых есть стеклянный ростовой турникет, рядом всегда расположена дверь, как раз на экстренный случай. Согласно правилам противопожарного режима в России, все двери эвакуационных выходов должны иметь запоры, которые устроены таким образом, чтобы их можно было открыть без ключа изнутри. То есть должна быть поворотная ручка. Со стороны улицы такая дверь может быть закрыта. Так в помещение не попадут посторонние», — отметил эксперт.

Как установлено, жертвы пожара скончались из-за отравления продуктами горения. Восемь тел были найдены в курилке, трое – в туалете, а также еще по одному на кухне и в ресторане.

Уголовное дело о халатности стало четвертым, которое возбудил Следственный комитет по факту пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 13 человек. Следователи пришли к выводу, что ответственные должностные лица долгое время не планировали и не проводили проверку деятельности клуба, который относится к объектам повышенного риска, считает следствие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

