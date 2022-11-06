СК возбудил четвертое уголовное дело после пожара в клубе «Полигон» в Костроме
Уголовное дело о халатности стало четвертым, которое возбудил Следственный комитет по факту пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», - отмечается в сообщении.
Следователи пришли к выводу, что ответственные должностные лица долгое время не планировали и не проводили проверку деятельности клуба, который относится к объектам повышенного риска, считает следствие.
«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», - уточнили СК.
Дело о халатности стало четвертым по факту пожара в костромском клубе «Полигон». Ранее следователи возбуждили дела о причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. Из кафе эвакуировали 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м и обрушил крышу. Число погибших выросло до 13 человек, пострадавших – до пяти. Владелец заведения депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь семьям погибших. В регионе объявлен траур на 7 ноября в связи с событиями в «Полигоне».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- Валиева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани
- СК возбудил четвертое уголовное дело после пожара в клубе «Полигон» в Костроме
- Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства
- В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
- СМИ: В Сеуле поезд сошел с рельсов
- Арестована директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон»
- Десять населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества из-за теракта на ЛЭП
- СМИ: Памятник Екатерине II в Одессе затянули черной тканью
- Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России
- Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru