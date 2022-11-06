СК возбудил четвертое уголовное дело после пожара в клубе «Полигон» в Костроме

«По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», - отмечается в сообщении.

Следователи пришли к выводу, что ответственные должностные лица долгое время не планировали и не проводили проверку деятельности клуба, который относится к объектам повышенного риска, считает следствие.

«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», - уточнили СК.

Дело о халатности стало четвертым по факту пожара в костромском клубе «Полигон». Ранее следователи возбуждили дела о причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. По данным СМИ, перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. Из кафе эвакуировали 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м и обрушил крышу. Число погибших выросло до 13 человек, пострадавших – до пяти. Владелец заведения депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь семьям погибших. В регионе объявлен траур на 7 ноября в связи с событиями в «Полигоне».

