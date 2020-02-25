Названы регионы России с самыми смертельными авариями

Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими. Число пострадавших в ДТП также снизилось: погибших стало меньше по сравнению с данными 2018 года на 6,8%, а раненных – на 1,9%.

При этом, отмечается в исследовании, количество ДТП неравномерно снижается в различных регионах, отмечаются существенные различия в аварийности на дорогах.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.

