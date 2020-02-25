Названы регионы России с самыми смертельными авариями
В 2019 году меньше всего дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом было зарегистрировано в Чеченской республике, а лидером по смертям в авариях оказалась Тува. При этом, как отмечается в исследовании РИА Новости, в прошлом году число ДТП в России сократилось на 2,2%.
Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими. Число пострадавших в ДТП также снизилось: погибших стало меньше по сравнению с данными 2018 года на 6,8%, а раненных – на 1,9%.
При этом, отмечается в исследовании, количество ДТП неравномерно снижается в различных регионах, отмечаются существенные различия в аварийности на дорогах.
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названы регионы России с самыми смертельными авариями
- Хасбулатов нашел только одно темное пятно в жизни скончавшегося маршала Язова
- Новая дорога до Крымского моста обойдётся в 100 миллиардов
- Богатейшие люди мира потеряли за сутки $140 миллиардов
- В России закрываются сахарные заводы, но без сладкого страна не останется