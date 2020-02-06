ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов
Штрафы в отношении водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск на маршруты украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов, аннулированы. Сообщение об этом появилось в Twitter департамента транспорта Москвы, отмечает телеканал 360.
«Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот - вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт: на ДТП подсветка точно не влияет», - написано в сообщение.
Кроме того, появилась информация, что в следующем году по московским улицам будет курсировать в два раза больше украшенных новогодними гирляндами электробусов.
Напомним, 4 февраля в СМИ начали появляться сообщения о том, что в ГИБДД сочли новогоднее оформление общественного транспорта столицы нарушением действующих норм. Водители и должностные лица, ответственные за выход на маршруты украшенных гирляндами электробусов, были оштрафованы. Госавтоинспекция также проверяла законность другого вида инновационного оформления — подсветки днища.
Между тем, в «Мосгортрансе» резонно обратили внимание на то, что новогодний транспорт стал «доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы», а работы по установке светотехники выполнены законно.
Ранее НСН писала, что власти российской столицы собираются в предстоящие три года увеличить закупки электробусов. О таких планах рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.
Сейчас в Москве на маршрутах работает более 220 электробусов. В планах на будущий год значится закупка еще 300 таких машин, а в дальнейшем - примерно по 600 в год.
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