ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов

Штрафы в отношении водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск на маршруты украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов, аннулированы. Сообщение об этом появилось в Twitter департамента транспорта Москвы, отмечает телеканал 360.

«Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот - вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт: на ДТП подсветка точно не влияет», - написано в сообщение.

Кроме того, появилась информация, что в следующем году по московским улицам будет курсировать в два раза больше украшенных новогодними гирляндами электробусов.

Напомним, 4 февраля в СМИ начали появляться сообщения о том, что в ГИБДД сочли новогоднее оформление общественного транспорта столицы нарушением действующих норм. Водители и должностные лица, ответственные за выход на маршруты украшенных гирляндами электробусов, были оштрафованы. Госавтоинспекция также проверяла законность другого вида инновационного оформления — подсветки днища.

Между тем, в «Мосгортрансе» резонно обратили внимание на то, что новогодний транспорт стал «доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы», а работы по установке светотехники выполнены законно.