Названы города-рекордсмены в Подмосковье по «пьяным» ДТП

Наибольшее число ДТП с нетрезвыми водителями за семь месяцев 2020 года произошло в Богородском округе, Павловском Посаде и Электростале Московской области. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Владимир Севостьянов.

В семерку подмосковных городов с высоким уровнем «пьяных» аварий вошли также Домодедово, Одинцово, Подольск и Чехов. В этих муниципалитетах также наибольшее число погибших, сообщил Севостьянов в эфире «Радио 1».

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По данным подмосковного ведомства, всего за семь месяцев в населенных пунктах зафиксировано почти 200 ДТП, в которых погибли 43 человека, травмированы почти 250.

Всего же в Подмосковье за это время произошло 342 ДТП с пьяными водителями. В них погибли 93 человека, 416 получили травмы.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии за «пьяную» аварию на Садовом кольце в Москве. Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока его заключения.


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Фото: vk.com/podslushano_astra
ТЕГИ:ПодмосковьеДТП
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