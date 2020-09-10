Названы города-рекордсмены в Подмосковье по «пьяным» ДТП

Наибольшее число ДТП с нетрезвыми водителями за семь месяцев 2020 года произошло в Богородском округе, Павловском Посаде и Электростале Московской области. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Владимир Севостьянов.

В семерку подмосковных городов с высоким уровнем «пьяных» аварий вошли также Домодедово, Одинцово, Подольск и Чехов. В этих муниципалитетах также наибольшее число погибших, сообщил Севостьянов в эфире «Радио 1».