СМИ: два человека погибли в результате падения Ан-2 в НАО
Самолёт Ан-2 с пассажирами упал в Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
Собеседник агентства указал, что инцидент произошёл в 10 км от посёлка Каратайка, причиной аварии стало обледенение.
«На борту находились 12 человек - два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», - добавил источник.
Ранее у самолёта авиакомпании «ИрАэро» при вылете из посёлка Маган республики Саха-Якутия в Магадан открылся грузовой люк, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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