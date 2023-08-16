Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Родственники замминистра из Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

Окончательные выводы о причинах взрыва следствие сделает по результатам назначенных экспертиз. В настоящее время завершен первичный осмотр места происшествия.

В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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