Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале
16 августа 202303:02
Причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Окончательные выводы о причинах взрыва следствие сделает по результатам назначенных экспертиз. В настоящее время завершен первичный осмотр места происшествия.
В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru