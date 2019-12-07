Названа возможная причина убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии

7 декабря 201916:52

Начальник Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев мог быть убит в качестве мести за убийство лидера клана Ибрагима Белхороева. К такому выводу пришло следствие, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

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«Официaльно это звучит в мaтериaлaх делa кaк покушение нa жизнь сотрудникa оргaнов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однaко по сути тaм скaзaно, что покушение нa Эльджaркиевa произошло из мести зa убийство Белхороевa, к которому якобы был причaстен ингушский полицейский», — поясняет собеседник агентства.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН спрогнозировал сужение круга подозреваемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Он не поверил в то, что спецслужбы в Москве не обладали информацией о готовящемся покушении, если в убийстве подозревают почти десять человек.

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ФОТО: МВД России по Республике Ингушетия
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