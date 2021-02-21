Обломки двигателя пассажирского Boeing рухнули на жилой квартал в США
Обломки двигателя и часть обшивки пассажирского Boeing 777-200 рухнули возле домов в городе Брумфилд (штат Колорадо, США), сообщает телеканал MSNBC.
По данным телеканала Fox News, на борту лайнера был 241 пассажир и 8 членов экипажа. Самолет совершал рейс из Денвера на Гавайи, пишет Газета.ru.
Сразу после его взлета у него отвалилось переднее кольцо мотогондолы правого двигателя. После этого начался пожар – и лайнер в экстренном порядке вернулся в Денвер. Приземление зафиксировано спустя 26 минут после вылета.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
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