Названа возможная причина аварии с участием поезда и легковушки в Крыму
В Крыму водитель такси, пассажирами которого были женщина и ее две дочери, по предварительным данным, пытался проехать перед поездом на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по республике.
Находившиеся в машине погибли на месте происшествия. В настоящее время там работает группа следователей и следователей-криминалистов. Также будет дана оценка действиям водителя поезда.
Как сообщалось ранее, пассажирский поезд №8 столкнулся с Skoda Octavia.
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