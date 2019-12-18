Раскрыта роль Шойгу в деле Шамсутдинова

«Изначально военные из этой воинской части нам врали, что никаких неуставных отношений у них нет, что он [Шамсутдинов] неадекватный. И в этой ситуации Шойгу дал отмашку разобраться с тем, что произошло, и установить истину. А так бы все и спустили на тормозах», — заявил Жилин.

Он выразил уверенность, что командиров части обязательно уволят, однако в отношение них нужно возбудить и уголовное дело. «Я не верю, что другие офицеры не ведали, что происходило в казарме. Они знали и закрывали глаза», - подчеркнул полковник в отставке.

Ранее в эфире НСН адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, сделал предположение о том, как будет развиваться то уголовное дело, по которому солдат-срочник признан потерпевшим.

«Я думаю, будет доказано то, что Рамиль Шамсутдинов периодически подвергался пыткам со стороны старослужащих. То, что имели место неуставные отношения», - заявил собеседник НСН.

