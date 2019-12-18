Раскрыта роль Шойгу в деле Шамсутдинова
Возбуждение уголовного дела по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, было бы невозможно без вмешательства главы Минобороны Сергея Шойгу, заявил Ura.ru полковник запаса Александр Жилин. По его словам, вслед за этим должны последовать увольнения командиров части, которые «врали» об отсутствии дедовщины.
«Изначально военные из этой воинской части нам врали, что никаких неуставных отношений у них нет, что он [Шамсутдинов] неадекватный. И в этой ситуации Шойгу дал отмашку разобраться с тем, что произошло, и установить истину. А так бы все и спустили на тормозах», — заявил Жилин.
Он выразил уверенность, что командиров части обязательно уволят, однако в отношение них нужно возбудить и уголовное дело. «Я не верю, что другие офицеры не ведали, что происходило в казарме. Они знали и закрывали глаза», - подчеркнул полковник в отставке.
Ранее в эфире НСН адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, сделал предположение о том, как будет развиваться то уголовное дело, по которому солдат-срочник признан потерпевшим.
«Я думаю, будет доказано то, что Рамиль Шамсутдинов периодически подвергался пыткам со стороны старослужащих. То, что имели место неуставные отношения», - заявил собеседник НСН.
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