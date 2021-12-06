Названа приоритетная причина «проваливания» самолета S7

Не исключено, что мог произойти сбой датчика углов атаки — по этой же причине разбились два Boeing 737-Мах: один в 2018 году упал в воды Яванского моря, другой в 2019 году на скорости 1126 км/ч влетел в землю в Эфиопии.

В обоих случаях причиной катастрофы названы ошибочные данные системы предупреждения сваливания. Когда самолет не набирал высоту — автоматика переводила его в пикирующее положение.

Известно, что во время выполнения рейса Магадан — Новосибирск лайнер российской авиакомпании попал в зону сильного обледенения, при том, что в аэропорту вылета самолет прошел специальную обработку. Из-за этого отключился автопилот. Это сопровождалось опасным раскачиванием, во время которого борт провалился в воздухе на 2 километра вниз.

