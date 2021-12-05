СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии
Экипаж самолета S7 Airlines, который выполнял полет по маршруту Магадан - Новосибирск, отстранили от полета, в результате которого борт обледенел и начал опасно «проваливаться», сообщает «РЕН ТВ».
Также на время расследования авиаперевозчик ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана. Известно, что во время выполнения рейса лайнер попал в зону сильного обледенения, при том, что в аэропорту вылета самолет прошел специальную обработку. Из-за этого отключился автопилот.
В авиакомпании не исключили, что процедура в аэропорту вылета могла быть проведена с нарушениями.
По предварительным данным, во время полета произошел отказ электроники, из-за которого пилоты в режиме ручного управления сажали борт. Это сопровождалось опасным раскачиванием, во время которого борт провалился в воздухе на 2 километра вниз.
Напомним, 4 декабря пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
- Турция предложила организовать переговоры Зеленского и Путина
- Росавиация обнародовала детали сближения пассажирского самолета с бортом ВВС США
- Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ
- СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии
- Авария оставила без тепла более 17 тысяч жителей Невинномысска
- Стала известна дата прощания с актрисой Ниной Ургант
- СМИ: У Путина и Байдена запланирован видеозвонок на 7 декабря
- В РПЦ считают, что кампании против вакцинации и QR-кодов в России координируют из-за границы
- Стала известна реакция Росавиации на смену курса лайнера из-за самолета-разведчика США
- Греф призвал к перестройке образования для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru