СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии

Экипаж самолета S7 Airlines, который выполнял полет по маршруту Магадан - Новосибирск, отстранили от полета, в результате которого борт обледенел и начал опасно «проваливаться», сообщает «РЕН ТВ».

Стала известна реакция Росавиации на смену курса лайнера из-за самолета-разведчика США

Также на время расследования авиаперевозчик ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана. Известно, что во время выполнения рейса лайнер попал в зону сильного обледенения, при том, что в аэропорту вылета самолет прошел специальную обработку. Из-за этого отключился автопилот.

В авиакомпании не исключили, что процедура в аэропорту вылета могла быть проведена с нарушениями.

По предварительным данным, во время полета произошел отказ электроники, из-за которого пилоты в режиме ручного управления сажали борт. Это сопровождалось опасным раскачиванием, во время которого борт провалился в воздухе на 2 километра вниз.

Напомним, 4 декабря пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:АвиацияАвиакомпанииСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры