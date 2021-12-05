СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии

Также на время расследования авиаперевозчик ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана. Известно, что во время выполнения рейса лайнер попал в зону сильного обледенения, при том, что в аэропорту вылета самолет прошел специальную обработку. Из-за этого отключился автопилот.

В авиакомпании не исключили, что процедура в аэропорту вылета могла быть проведена с нарушениями.

По предварительным данным, во время полета произошел отказ электроники, из-за которого пилоты в режиме ручного управления сажали борт. Это сопровождалось опасным раскачиванием, во время которого борт провалился в воздухе на 2 километра вниз.

Напомним, 4 декабря пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.

