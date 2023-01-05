Названа причина жесткой посадки А321 в Подмосковье в 2019 году
Межгосударственный авиационный комитет России (МАК) закончил расследование жесткой посадки лайнера A321 перевозчика «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в подмосковном Раменском в августе 2019 года, сообщает ТАСС.
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Причиной авиапроисшествия стали попавшие в двигатели чайки, следует из окончательного отчета МАК. Расследование велось на протяжении трех лет.
«Авиационное происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию "большая птица", что привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома», — говорится в документе.
Фактором появления птиц около аэропорта Жуковский стали свалки и водоемы в округе. О действиях пилотов после столкновения говорится, что они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок. Но при этом пилоты не впали в ступор.
Как сообщил ранее генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов, совершивший в 2019 году экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от подмосковного Жуковского самолет А321 «никому не нужен». Воздушное судно необходимо утилизировать после подписания отчета о расследовании происшествия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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