Глава «Уральских авиалиний» объяснил частые задержки рейсов авиакомпании

Частые задержки и опоздания рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» связаны с сокращением персонала в аэропортах России. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов в интервью РБК.

Авиаперевозчик: Необходимо утилизировать севший в поле самолёт A321

Глава авиакомпании подчеркнул, что в период пандемии воздушным гаваням пришлось сократить персонал и уволить много специалистов.

«Когда по России перевозки достигли пика, численность различных служб аэропортов оказалась недостаточной. Известны случаи, когда работников стали спешно искать и нанимать по объявлениям в газетах, а это, к сожалению, не тот уровень специалистов», — рассказал Скуратов, добавив, что аэропорты испытывали нехватку уборщиков самолетов и грузчиков.

По словам гендиректора «Уральских авиалиний», из-за задержек компания потеряла 100 млн рублей, отмечает Ura.ru.

Ранее Скуратов заявил, что совершивший в 2019 году экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от подмосковного Жуковского самолет А321 «никому не нужен». По словам главы «Уральских авиалиний», воздушное судно необходимо утилизировать после подписания отчета о расследовании происшествия, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:СамолетыУральские Авиалинии
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