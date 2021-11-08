Глава «Уральских авиалиний» объяснил частые задержки рейсов авиакомпании

В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19

В Минсельхозе предложили «обнулить» пошлины на импорт мяса

Меркель подтвердила, что после ухода с поста канцлера Германии больше не будет заниматься политикой

Погода в Центральной России поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье»