Наводнение в Китае разрушило плотину

Кроме того, в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров. В спасательных операциях участвуют более 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы.

Тем временем, министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что от сильнейшего за последние 100 лет наводнения пострадала южная часть страны. По её словам, погибли 36 человек, 127 граждан числятся пропавшими без вести, ещё 57 госпитализированы.

