Путин выразил королю Бельгии соболезнования из-за последствий наводнения
Президент России Владимир Путин направил королю Бельгии Филиппу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто в результате стихийного бедствия потерял близких, а также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.
Ранее министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что от сильнейшего за последние 100 лет наводнения пострадала южная часть страны: провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, сообщает Газета.ру. По её словам, погибли 36 человек, 127 граждан числятся пропавшими без вести, ещё 57 госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Мишустин оценил уровень достижения показателей нацпроектов в 2021 году
- Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года
- Путин заявил о необходимости наращивать темпы изменений в различных сферах
- Путин: Сроки выполнения задач по нацпроектам не будут перенесены
- СМИ назвали трех претенденток на пост генсека НАТО
- В АТОР не верят, что Турцию закроют для туристов из-за коронавируса
- Росавиация отклонила заявки российских авиакомпаний на полёты в Египет
- Путин и Алиев встретятся в Москве 20 июля
- Путин выразил королю Бельгии соболезнования из-за последствий наводнения
- В Севастополе отказались пускать в синагогу непривитых граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru