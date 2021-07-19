Путин выразил королю Бельгии соболезнования из-за последствий наводнения

Президент России Владимир Путин направил королю Бельгии Филиппу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто в результате стихийного бедствия потерял близких, а также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Ранее министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что от сильнейшего за последние 100 лет наводнения пострадала южная часть страны: провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, сообщает Газета.ру. По её словам, погибли 36 человек, 127 граждан числятся пропавшими без вести, ещё 57 госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоболезнованияНаводнениеБельгияВладимир Путин
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