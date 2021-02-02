Навальный потребовал своего немедленного освобождения

«Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было», - высказался Навальный. Он также заявил, что требует немедленного освобождения себя и других заключённых.

Управление ФСИН, которое добивается реального срока для Навального, ранее обвинило его в систематических нарушениях условий испытательного срока, указав, что он шесть раз до своей госпитализации в августе 2020 года не явился на регистрацию. Ведомство потребовало для него 3,5 года колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

Формат сегодняшнего судебного заседания предлагает, что после Навального выступит его адвокат, затем – прокурор, после чего судья удалится для вынесения решения.

