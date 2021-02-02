Навальный потребовал своего немедленного освобождения
Оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, назвал представление ФСИН о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный «не соответствующим закону».
Политик, в частности, отметил, что речь идёт о деле, которое Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал сфабрикованным и по которому не нашёл состава преступления.
«Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было», - высказался Навальный. Он также заявил, что требует немедленного освобождения себя и других заключённых.
Управление ФСИН, которое добивается реального срока для Навального, ранее обвинило его в систематических нарушениях условий испытательного срока, указав, что он шесть раз до своей госпитализации в августе 2020 года не явился на регистрацию. Ведомство потребовало для него 3,5 года колонии и 500 тысяч рублей штрафа.
Формат сегодняшнего судебного заседания предлагает, что после Навального выступит его адвокат, затем – прокурор, после чего судья удалится для вынесения решения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Московский областной театр юного зрителя объявил о прекращении работы из-за пожара
- Навальный потребовал своего немедленного освобождения
- Янукович заявил, что готов ответить на вопросы украинского следствия на территории России
- Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутник V»
- Тимошенко обратилась к Раде с просьбой уволить главу «Нафтогаза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru