ФСИН не проверяла нахождение Навального в Германии

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде по делу российского оппозиционера Алексея Навального заявил, что служба не проверяла нахождение Навального в Германии, так как не имеет на это полномочий, передает РИА Новости.

Ранее представитель ФСИН сообщал, что что Алексея Навального пять раз предупреждали о возможной замене условного срока на реальный за нарушения правил надзора за условно осуждёнными. Он также семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом в службе заявили, что Навальный с конца сентября 2020 года находился на амбулаторном лечении, свободно перемещался и давал интервью, однако с инспекторами ФСИН не связывался.

Представитель ФСИН также добавил, что Навальный более 50 раз нарушал общественный порядок, что также является несоблюдением условий контроля за условно осуждёнными.

Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, оппозиционеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год.

Оппозиционер, 17 января вернувшийся из Германии после лечения в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте политика до 15 февраля.

