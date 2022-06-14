Навального этапировали в ИК-6 строгого режима во Владимирской области
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Сергей Яжан заявил, что Алексей Навальный (внесён в список террористов и экстремистов) был этапирован из колонии общего режима в Покрове, сообщает ТАСС.
По его словам, оппозиционера перевели в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области.
«Он прибыл в ИК-6, находится там», - подтвердил Яжан.
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что его подзащитного этапировали из колонии в Покрове, однако куда именно повезли оппозиционера - неизвестно.
Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Власти Мурманской области опровергли введение платы за посещение Териберки
- Навального этапировали в ИК-6 строгого режима во Владимирской области
- Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям со Сбербанком и ВТБ
- Пентагон намерен передавать Украине развединформацию для точных ударов из РСЗО
- Фёдор Емельяненко стал президентом Союза ММА России
- Украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования с участием россиян
- Россия планирует нарастить темп работ по восстановлению ДНР и ЛНР
- Жительницу Москвы арестовали по подозрению в госизмене
- МИД запретил 29 британским журналистам въезд в Россию
- Медведев предрёк увеличение масштабов энергетического кризиса в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru