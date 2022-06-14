Навального этапировали в ИК-6 строгого режима во Владимирской области

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Сергей Яжан заявил, что Алексей Навальный (внесён в список террористов и экстремистов) был этапирован из колонии общего режима в Покрове, сообщает ТАСС.

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По его словам, оппозиционера перевели в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области.

«Он прибыл в ИК-6, находится там», - подтвердил Яжан.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что его подзащитного этапировали из колонии в Покрове, однако куда именно повезли оппозиционера - неизвестно.

Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияТюрьмаАлексей Навальный
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