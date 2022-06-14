Навального этапировали в ИК-6 строгого режима во Владимирской области

По его словам, оппозиционера перевели в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области.



«Он прибыл в ИК-6, находится там», - подтвердил Яжан.



Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что его подзащитного этапировали из колонии в Покрове, однако куда именно повезли оппозиционера - неизвестно.

Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей.

