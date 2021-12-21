«Натолкнулся на стену»: Сооснователь «Ногу свело» не добился справедливости после нападения
Пострадавший в результате стрельбы в Москве музыкант Антон Якомульский пожаловался на небрежное отношение полиции к расследованию инцидента.
Судебное разбирательство из-за конфликта со стрельбой в центре Москвы зашло в тупик, тогда как состояние здоровья не восстановилось, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сооснователь рок-группы «Ногу свело!», барабанщик Антон Якомульский. На музыканта и его жену напал неизвестный в ноябре этого года, тогда врачи диагностировали у него химический ожог глаза.
«Чувствуем себя стабильно «не очень». Сейчас говорить об улучшениях вряд ли возможно, в диагнозе всё это есть. Я искренне обескуражен отношением полиции. Все люди, разбирающиеся в юриспруденции, состав преступления видят. А здесь нас с супругой пытаются заставить поверить, что всё было не так. Нападавший пытается убедить, что никакой женщины рядом со мной не было, хотя на доступных нам видео очевидно, что она стоит рядом со мной, и в момент выстрела ей попадает по глазам. Почему это в полиции не берется в расчет, я не знаю. В показаниях человека указано, что я якобы на него напал, хотя я лишь просил его отстать от моей жены, перестать ее оскорблять. Там даже драки никакой не было, вообще ничего не было! Просто он, видимо, понял, что это просто так не пройдет, и выстрелил в меня с очень маленького расстояния, примерно сантиметров 15. При этом он утверждает, что мы звали его куда-то разбираться. Мне в мои 52 года разбираться с подростком?» - выразил недоумение музыкант.
По словам Якомульского, у нападавшего могут быть какие-то связи в правоохранительных органах, поскольку следствие явно встает на его сторону.
«Весь калейдоскоп этих событий начинает сводить с ума, это тяжело. Тебя заставляют поверить в то, что белое – это черное. Этот человек откровенно врет. Мы, как нормальные люди, подумали, мол, совершилось деяние, и всё должно быть в нашу пользу. Но нас же пытаются в чем-то укорить! Я не знаю, почему ему хотят вынести просто административное решение, потому что у меня травма тяжелая. Наказание вынесли по статье «Побои», но у меня нет побоев. Это какой-то бред. Этого человека надо наказать, потому что, если ему это с рук сойдет, он сделает это снова. Но если судить по тому, как идет разбирательство, то, похоже, у него есть какие-то связи. У нас есть видеозаписи, но некоторые их них я не могу опубликовать из-за правил Facebook или Instagram, поскольку на видео изображено насилие. Даже те видео, которые я получил, стоили мне большого труда. У следствия есть записи, но они мне их не показывают», - добавил он.
Музыкант отметил, что не намерен тратить все свои силы на достижение справедливости, однако выразил сожаление в связи с равнодушием полиции к этому делу.
«Я был в отделении полиции больше раз, чем за всю жизнь. Моя проблема в РУВД не интересует никого. Ничего человеческого там нет. Я не думаю, что я буду бороться дальше. Когда наталкиваешься на очень крепкую стену, можно с ней попытаться бороться, но ты должен постоянно унижать себя, доказывая, что ты не идиот. На тебя смотрят, как на агрессора. Хотя вечер был чудесный, мы со своим другом, гитаристом, который работает с Пелагеей, весь вечер захватывающе обсуждали идеи, как записать Пелагею, как можно это лучше сделать. Мы музыканты, нам не до идиотов с пистолетами! Я много анализировал эту ситуацию, смотрел видео, и я, к сожалению, понимаю, что я бы не ушел от этого конфликта, потому что человек был на него настроен. Но при этом он в своих показаниях утверждает, что я на него сам напал. Всё перевернуто с ног на голову! Я, наверное, не буду этим заниматься, потому что я уже большую часть своей жизни прожил, и я хочу дальше просто жить и не тратить на это свое время. Если все заявления и ходатайства возымеют действие – хорошо, не возымеют – то, значит, так у нас в стране всё устроено», - заключил музыкант.
Инцидент произошел в Пресненском районе столицы около бара. Неизвестный выстрелил в семейную пару из газового пистолета, медики диагностировали у Якомульского и его жены химические ожоги глаз, зрение у обоих до сих пор не восстановилось. После произошедшего супруга музыканта обратилась в полицию.
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