«Натолкнулся на стену»: Сооснователь «Ногу свело» не добился справедливости после нападения

По словам Якомульского, у нападавшего могут быть какие-то связи в правоохранительных органах, поскольку следствие явно встает на его сторону.

«Весь калейдоскоп этих событий начинает сводить с ума, это тяжело. Тебя заставляют поверить в то, что белое – это черное. Этот человек откровенно врет. Мы, как нормальные люди, подумали, мол, совершилось деяние, и всё должно быть в нашу пользу. Но нас же пытаются в чем-то укорить! Я не знаю, почему ему хотят вынести просто административное решение, потому что у меня травма тяжелая. Наказание вынесли по статье «Побои», но у меня нет побоев. Это какой-то бред. Этого человека надо наказать, потому что, если ему это с рук сойдет, он сделает это снова. Но если судить по тому, как идет разбирательство, то, похоже, у него есть какие-то связи. У нас есть видеозаписи, но некоторые их них я не могу опубликовать из-за правил Facebook или Instagram, поскольку на видео изображено насилие. Даже те видео, которые я получил, стоили мне большого труда. У следствия есть записи, но они мне их не показывают», - добавил он.

Музыкант отметил, что не намерен тратить все свои силы на достижение справедливости, однако выразил сожаление в связи с равнодушием полиции к этому делу.

«Я был в отделении полиции больше раз, чем за всю жизнь. Моя проблема в РУВД не интересует никого. Ничего человеческого там нет. Я не думаю, что я буду бороться дальше. Когда наталкиваешься на очень крепкую стену, можно с ней попытаться бороться, но ты должен постоянно унижать себя, доказывая, что ты не идиот. На тебя смотрят, как на агрессора. Хотя вечер был чудесный, мы со своим другом, гитаристом, который работает с Пелагеей, весь вечер захватывающе обсуждали идеи, как записать Пелагею, как можно это лучше сделать. Мы музыканты, нам не до идиотов с пистолетами! Я много анализировал эту ситуацию, смотрел видео, и я, к сожалению, понимаю, что я бы не ушел от этого конфликта, потому что человек был на него настроен. Но при этом он в своих показаниях утверждает, что я на него сам напал. Всё перевернуто с ног на голову! Я, наверное, не буду этим заниматься, потому что я уже большую часть своей жизни прожил, и я хочу дальше просто жить и не тратить на это свое время. Если все заявления и ходатайства возымеют действие – хорошо, не возымеют – то, значит, так у нас в стране всё устроено», - заключил музыкант.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы около бара. Неизвестный выстрелил в семейную пару из газового пистолета, медики диагностировали у Якомульского и его жены химические ожоги глаз, зрение у обоих до сих пор не восстановилось. После произошедшего супруга музыканта обратилась в полицию.

