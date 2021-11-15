В Москве основателя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли из газового пистолета

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета», — написал Якомульский.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по городу, инцидент произошел в ночь на субботу в Пресненском районе столицы. Неизвестный выстрелил в семейную пару из газового пистолета, медики диагностировали у Якомульского и его жены химические ожоги глаз. После произошедшего супруга музыканта обратилась в полицию, о судьбе нападавшего пока ничего не известно.

