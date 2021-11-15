В Москве основателя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли из газового пистолета

Сооснователя группы «Ногу свело» Антона Якомульского и его супругу обстреляли из газового пистолета в центре Москвы. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета», — написал Якомульский.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по городу, инцидент произошел в ночь на субботу в Пресненском районе столицы. Неизвестный выстрелил в семейную пару из газового пистолета, медики диагностировали у Якомульского и его жены химические ожоги глаз. После произошедшего супруга музыканта обратилась в полицию, о судьбе нападавшего пока ничего не известно.

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ФОТО: пресс-служба группы "ногу свело"
ТЕГИ:НападениеМузыкантыНогу СвелоМосква
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