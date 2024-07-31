Нашествие кабанов отбили в Вологодской области

Охотинспекция помогла избежать нашествия кабанов на частные владения в Вологодской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил начальник Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Владислав Ефанов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что жители Тарногского и Сямженского округов жаловались на заходы кабанов на картофельные поля.

Указанные территории патрулировали охотники и егеря, также были установлены отпугивающие средства. Все это помогло прогнать кабанов, отметил начальник департамента.

Ранее зоолог Михаил Кречмар рассказал, как вести себя при встрече с дикими кабанами в лесу.

