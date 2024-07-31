Нашествие кабанов отбили в Вологодской области
Охотинспекция помогла избежать нашествия кабанов на частные владения в Вологодской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил начальник Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Владислав Ефанов в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что жители Тарногского и Сямженского округов жаловались на заходы кабанов на картофельные поля.
Указанные территории патрулировали охотники и егеря, также были установлены отпугивающие средства. Все это помогло прогнать кабанов, отметил начальник департамента.
Ранее зоолог Михаил Кречмар рассказал, как вести себя при встрече с дикими кабанами в лесу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru