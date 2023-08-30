Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной пожара в Геленджике
30 августа 202313:23
Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания в Геленджике, сообщили в Авиалесоохране.
Ранее глава муниципального образования Алексей Богодистов сообщал, что площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га.
Градоначальник отметил, что в ликвидации пожара участвуют более 80 единиц техники и 441 специалист, передает RT. Кроме того, в борьбе с огнем задействованы подготовленные и экипированные добровольцы.
Вдобавок МЧС России сообщило, что для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru