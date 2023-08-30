Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной пожара в Геленджике

Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания в Геленджике, сообщили в Авиалесоохране.

Мэр Богодистов: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 га

Ранее глава муниципального образования Алексей Богодистов сообщал, что площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га.

Градоначальник отметил, что в ликвидации пожара участвуют более 80 единиц техники и 441 специалист, передает RT. Кроме того, в борьбе с огнем задействованы подготовленные и экипированные добровольцы.

Вдобавок МЧС России сообщило, что для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200.

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ФОТО: Минприроды Краснодарского края
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