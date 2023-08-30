Мэр Богодистов: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 га

Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

Ранее в МЧС заявили, что площадь возгорания составила 30 га, напоминает RT.

«По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га», — написал Богодистов в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в ликвидации пожара участвуют более 80 единиц техники и 441 специалист, пишет Ura.ru. Кроме того, в борьбе с огнем задействованы подготовленные и экипированные добровольцы.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200.

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ФОТО: МЧС России
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