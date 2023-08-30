Мэр Богодистов: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 га

Самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара

В Донецке задержали группу, собиравшуюся организовать в зоне СВО незаконную продажу оружия

Орбан назвал ложью представление США о том, что Украина одерживает вверх в конфликте с Россией

Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

В ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей возможны волны высотой до 8,5 м