Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Сам сербский лидер отметил, что не видел Путина три года и его встреча с российским коллегой 9 мая станет первой за этот период.

О том, что Россия ждёт Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

