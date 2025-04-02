Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал глава Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.

По его словам, как минимум два мировых лидера общались с ним тайно.

При этом Науфалу предположил, что это могли быть премьер-министры Словакии и Венгрии, так как Роберт Фицо приезжал в Москву в декабре 2024 года, а Виктор Орбан – в июле того же года. Однако сербский президент ответил, что речь идет не о них.

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Сам сербский лидер отметил, что не видел Путина три года и его встреча с российским коллегой 9 мая станет первой за этот период.

О том, что Россия ждёт Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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