Направлено в суд дело против руководства колонии, где Цеповяз ел крабов

«Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ивановский районный суд Амурской области», - говорится в сообщении.

Фигуранты дела обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как полагают следователи, руководство исправительного учреждения с 2011 по 2015 год незаконно организовали на территории колонии пасеки, птичники, авторемонтные сервисы и сувенирные цеха. К работам незаконно привлекали заключенных, в том числе Вячеслава Цеповяза, взамен создавая для них привилегированные условия, предоставляя дополнительные свидания и возможность получения передач, а также меняя условия содержания на более легкие.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в сеть попали фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз в компании других заключенных ест деликатесы, такие как крабовое мясо, икру и так далее.

Вячеслав Цеповяз состоял в так называемой банде Цапковы, устроивших бойню в станице Кущевская, где преступники совершили массовое убийство 12 человек, включая детей. Всего на счету банды 19 жертв.



