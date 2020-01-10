Студенты МГИМО задержаны за избиение сына Жванецкого
Полицейские задержали напавших на сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия.
Инцидент произошел несколько дней назад возле ресторана грузинской кухни на Минской улице в Москве. На сына Жванецкого напали двое молодых людей, побив его и отобрав часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нападавшие задержаны, ими, по предварительным данным, оказались студенты МГИМО. Они приехали в Россию из Казахстана. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, второй пока находится в статусе свидетеля.
Ранее сообщалось, что 24-летний Дмитрий Жванецкий зaступился зa девушку в кaрaоке-бaре, конфликт молодых людей перерос в дрaку. В сети также появилось видео избиения, пишут «Дни.ру».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Студенты МГИМО задержаны за избиение сына Жванецкого
- Платошкин: Трамп убил генерала, чтобы избежать импичмента
- США передали Украине важные сведения о катастрофе «Боинга» с Иране
- При жесткой посадке в Анталье самолет NordWind получил серьезные повреждения
- «Браво!» Платошкин оценил действия Ирана в конфликте с США