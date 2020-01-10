Студенты МГИМО задержаны за избиение сына Жванецкого

10 января 202015:42

Полицейские задержали напавших на сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия.

Инцидент произошел несколько дней назад возле ресторана грузинской кухни на Минской улице в Москве. На сына Жванецкого напали двое молодых людей, побив его и отобрав часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Нападавшие задержаны, ими, по предварительным данным, оказались студенты МГИМО. Они приехали в Россию из Казахстана. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, второй пока находится в статусе свидетеля.

Ранее сообщалось, что 24-летний Дмитрий Жванецкий зaступился зa девушку в кaрaоке-бaре, конфликт молодых людей перерос в дрaку. В сети также появилось видео избиения, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: depositphotos.com
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