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Под Волгоградом произошла драка с участием Дедов Морозов

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После вмешательства полиции инцидент удалось остановить и продолжить праздник.

Драку начали молодые люди из числа зрителей, когда прорвались к площадке около сцены, уточняет РИА Новости. Аниматоры-Деды Морозы пытались безуспешно препятствовать публике. Началась массовая драка.

Артисты, одетые в костюмы Дедов Морозов участвовали в потасовке с местными жителями на праздничном мероприятии в Волжском Волгоградской области.

Авторские новости Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров Специально для НСН Топ главных новостей 2019 года

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