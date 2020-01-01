Под Волгоградом произошла драка с участием Дедов Морозов

1 января 202016:30

Артисты, одетые в костюмы Дедов Морозов участвовали в потасовке с местными жителями на праздничном мероприятии в Волжском Волгоградской области.

В России в новогодних гуляниях участвовали 6,5 млн человек

Драку начали молодые люди из числа зрителей, когда прорвались к площадке около сцены, уточняет РИА Новости. Аниматоры-Деды Морозы пытались безуспешно препятствовать публике. Началась массовая драка.

После вмешательства полиции инцидент удалось остановить и продолжить праздник.

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ФОТО: depositphotos.com
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