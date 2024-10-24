Напавшего на главу Мурманской области Чибиса приговорили к 13 годам колонии

Быданов будет отбывать срок в колонии строгого режима. При этом обвинение требовало приговорить его к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В ходе заседание осужденный признался, что пытался убить Чибиса во время покушения 4 апреля, а не причинить вред здоровью губернатора.

Напомним, покушение произошло во время встречи главы региона с местными жителями. Чибис получил удар ножом в живот. Впоследствии он был прооперирован и выписан из лечебного учреждения в апреле 2024 года. Мотивом покушения, по признанию самого преступника, стала личная неприязнь.

Ранее глава правительства Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил обеспокоенность покушением на него. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

