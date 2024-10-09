Верховный суд Словакии отказался признать покушение на Фицо терактом

Рассмотрев результаты проверки в суде пришли к выводу, что прокуратура неверно квалифицировала произошедшее.

В материалах дела указано, что о терроризме можно говорить в случае, если преступник своими действиями намеревался «заставить правительство действовать, бездействовать или терпеть что-то».

При этом отмечается, что стрелявший в политика 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула арестован на законном основании, но он не может быть обвинен в терроризме.

Покушение на Фицо было совершено в мае 2024 года в городе Гандлова. Цинтула несколько раз выстрелил премьер-министра, которого госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

