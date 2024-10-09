Верховный суд Словакии отказался признать покушение на Фицо терактом
Верховный суд Словакии постановил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо не является терактом. Об этом сообщает новостной портал Aktuality.
Рассмотрев результаты проверки в суде пришли к выводу, что прокуратура неверно квалифицировала произошедшее.
В материалах дела указано, что о терроризме можно говорить в случае, если преступник своими действиями намеревался «заставить правительство действовать, бездействовать или терпеть что-то».
При этом отмечается, что стрелявший в политика 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула арестован на законном основании, но он не может быть обвинен в терроризме.
Покушение на Фицо было совершено в мае 2024 года в городе Гандлова. Цинтула несколько раз выстрелил премьер-министра, которого госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона»
- Платежная система «Мир» начала работать в Никарагуа
- Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Гончаренко возглавил «Пари НН»
- Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- СМИ: Мэтт Дэймон снова снимется у Кристофера Нолана
- Европарламент в резолюции потребовал заморозить финансирование Грузии
- СМИ: В России предложили создать единый бренд картофеля
- В Бразилии разблокировали доступ к соцсети X
- Теннисистка Мирра Андреева проиграла своей сестре Эрике на турнире в Китае
- Верховный суд Словакии отказался признать покушение на Фицо терактом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru