СК назвал нападение подростка на полицейских в Татарстане покушением на теракт

В Татарстане после нападения 16-летннго подростка с коктейлями Молотова на отдел полиции расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Отмечается, что минувшей ночью молодой человек с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции, а в ходе задержания нанес не менее трех ударов ножом полицейскому. Другой сотрудник правоохранительных органов, после предупредительных выстрелов, открыл огонь на поражение.

Подросток скончался до приезда медиков.

Напомним, несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.

