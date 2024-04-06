На рокера Алексея Вишню составили протокол о пропаганде наркотиков

По ее словам, пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ в композициях усмотрели специалисты Московского центра наркологии. Сами песни были опубликованы на страничке музыканта в соцсетях.

На музыканта составили административный протокол по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в интернете). Вишне грозит штраф от 5000 до 30 000 рублей.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил рэперу Молодому Платону (настоящее имя Платон Степашин) наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

