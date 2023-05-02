Налоговая заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой

Налоговая служба приостановила операции по счетам компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, сообщает телеграм-канал Shot. Ее будут проверять на возможные финансовые налоговые махинации.

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У 35-летней Самойловой своя косметологическая клиника и агентство по подбору нянь, а также рекламируемый в соцсетях косметический бренд. Ее годовой доход превышает миллиард рублей, отмечает телеграм-канал. Так, в 2021 году только на своем косметическом бренде Sammy Beauty блогер заработала 978 миллионов рублей.

На Самойлову оформлено ООО «Антураж», через которое, предположительно, выводится часть денег, уточняет Shot.

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ФОТО: соцсети
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