Налоговая заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой
Налоговая служба приостановила операции по счетам компаний блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, сообщает телеграм-канал Shot. Ее будут проверять на возможные финансовые налоговые махинации.
У 35-летней Самойловой своя косметологическая клиника и агентство по подбору нянь, а также рекламируемый в соцсетях косметический бренд. Ее годовой доход превышает миллиард рублей, отмечает телеграм-канал. Так, в 2021 году только на своем косметическом бренде Sammy Beauty блогер заработала 978 миллионов рублей.
На Самойлову оформлено ООО «Антураж», через которое, предположительно, выводится часть денег, уточняет Shot.
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