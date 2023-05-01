Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале.
Конкретные фамилии блогеров Мизулина не назвала. Руководитель организации допустила дальнейшие блокировки.
«Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - сказала она.
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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