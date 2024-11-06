«Наказание до 12 лет»: Юрист пояснил, что грозит Никитчук за контрабанду украшений
Драгоценные металлы, камни, природный жемчуг и часы относятся в стратегически важным товарам, за их контрабанду может грозить от 3 до 12 лет лишения свободы, заявил НСН юрист Иван Соловьев.
Владельцам дорогих вещей достаточно оформить простую форму при вылете из России, и это избавит их от обвинения в контрабанде после посещения зарубежной страны, сообщил в беседе с НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Победительницу конкурса «Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 модель Софию Никитчук уличили в контрабанде ювелирных украшений на 12 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации СМИ, во время досмотра в аэропорту Внуково у модели нашли часы Patek Philippe, кольца Cartier и золотое колье, которые не были задекларированы. Она объяснила это тем, что украшения являются ее личными вещами. Соловьев сообщил, что это не освобождает от декларирования ювелирных изделий.
«Ситуация, когда VIP-персоны или те, кто их сопровождает, провозят на себе дорогостоящие ювелирные изделия, типична. Для состава контрабанды совершенно неважно, прятал ли человек украшения, или надел их на себя. Априори если ты идешь с запрещенными изделиями на себе – это состав контрабанды. Многие покупатели дорогостоящих вещей оформляют возврат НДС в Duty Free, и предъявляют к возврату эти суммы в аэропорту вылета. Очевидно, кто-то другой, неизвестный, помогал в этом. Иногда факт возврата НДС в другой стране становится подтверждением покупки. При выезде из России девушка могла заполнить специальную форму, указав, что вывозит личные вещи. Это бы заняло пять минут и избавило в дальнейшем от претензий», - сказал юрист.
Как добавил собеседник НСН, в зависимости от статьи, по которой будет предъявлено обвинение, девушке может грозить штраф, либо до 12 лет лишения свободы.
«Есть статья УК РФ 226.1, которая предусматривает ответственность за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере. Крупный размер - это более одного миллиона рублей. К стратегически важным товарам, в том числе, относятся изделия из драгоценных камней, металлов, природный жемчуг, также часы. Наказание – лишение свободы от 3 до 12 лет. Также есть 194 статья УК РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату таможенных платежей. Без декларирования можно провозить товары на сумму не более 10000 евро, весом не более 50 килограмм. Наказание - штрафы и лишение свободы на срок до трех лет», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Шереметьево гражданина Китая, который попытался нелегально ввезти в Россию люксовые украшения стоимостью 5,5 миллиона рублей. При прохождении зеленого коридора у иностранца обнаружили незадекларированные колье, серьги, браслет, кольцо и двое наручных часов, напоминает «Радиоточка НСН».
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