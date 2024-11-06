«Наказание до 12 лет»: Юрист пояснил, что грозит Никитчук за контрабанду украшений

Победительницу конкурса «Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 модель Софию Никитчук уличили в контрабанде ювелирных украшений на 12 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации СМИ, во время досмотра в аэропорту Внуково у модели нашли часы Patek Philippe, кольца Cartier и золотое колье, которые не были задекларированы. Она объяснила это тем, что украшения являются ее личными вещами. Соловьев сообщил, что это не освобождает от декларирования ювелирных изделий.

«Ситуация, когда VIP-персоны или те, кто их сопровождает, провозят на себе дорогостоящие ювелирные изделия, типична. Для состава контрабанды совершенно неважно, прятал ли человек украшения, или надел их на себя. Априори если ты идешь с запрещенными изделиями на себе – это состав контрабанды. Многие покупатели дорогостоящих вещей оформляют возврат НДС в Duty Free, и предъявляют к возврату эти суммы в аэропорту вылета. Очевидно, кто-то другой, неизвестный, помогал в этом. Иногда факт возврата НДС в другой стране становится подтверждением покупки. При выезде из России девушка могла заполнить специальную форму, указав, что вывозит личные вещи. Это бы заняло пять минут и избавило в дальнейшем от претензий», - сказал юрист.