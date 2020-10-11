НАК опубликовал видео после нейтрализации бандитов в Чечне
Национальный антитеррористический комитет распространил видео после операции нейтрализации двух вооруженных бандитов в Чечне.
На снятых кадрах видно много оружия: минимум два автомата, магазины с патронами, гранаты.
Сообщается, что контртеррористическая операция в Чечне проведена впервые за долгое время – на территории Серноводского района.
Известно, что спецназ заблокировал бандитов в окрестностях станицы Ассиновская. Перестрелка завязалась после предложения бандитам сдаться. В результате они были нейтрализованы.
Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН сообщил, что обстановка на Северном Кавказе с каждым годом улучшается, но правоохранительным органам расслабляться нельзя.
«Опасность как была, так и остается. На это бросаются большие деньги, в интернете идет обработка молодежи. У некоторых крышу сносит. Но в ФСБ сейчас набрались опыта, и удается предотвращать теракты на ранней стадии. Обстановка сложная, но не такая опасная, как раньше. Все идет к тому, что мы победим», - заявил он.
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